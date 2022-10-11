В Туркестанской области нашли тело утонувшего студента из Индии

Недалеко от реки Аксу найдено тело одного из утонувших 26 июня иностранных студентов, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в областном ДЧС. Спустя 3,5 месяцев со дня трагедии обнаружено тело одного из двух утонувших иностранных студентов. Спасатели обнаружили его недалеко от реки Аксу. В поисковых работах были задействованы 12 спасателей и два плавсредства. Найденный труп был передан сотрудникам полиции для проведения экспертизы.

«10 октября в 13:15 в ходе непрерывных поисковых работ в 1,5 км ниже северной стороны села Ханарык от реки Аксу спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда обнаружили тело одного человека. Найденный труп был передан сотрудникам полиции для проведения экспертизы. Поиски одного оставшегося продолжаются. В поисковых работах были задействованы 5 спасателей Республиканского оперативно-спасательного отряда, 1 плавсредство, 7 спасателей ДЧС Туркестанской области, 1 плавсредство»,- сообщили в ДЧС Туркестанской области.

Напомним, трагедия произошла 26 июня примерно в 4 часа дня. В каньоне Аксу утонули двое студентов из Индии, которые учились в медицинской академии в Шымкенте. Парням было всего чуть больше 20 лет. Тела погибших искали больше 3 месяцев.