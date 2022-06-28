В 4 раза больше госуслуг будут получать казахстанцы не выходя из дома

На сегодняшний день доступны 13 госуслуг, до конца года их количество вырастет до 63.

В ближайшем будущем казахстанцы смогут получать почти в 4 раза больше государственных услуг удаленно, не обращаясь в ЦОНы.

Кроме того, упростить задачу планируют внедрением «видеоЦОНов». Казахстанцам все реже придется обращаться в традиционные ЦОНы и стоять в очередях. Новшество должны ввести до 2025 года.

Такая мера по словам министра позволит получать госуслуги максимально комфортно и быстро.

Багдат Мусин также рассказал, что ведомством уже введена возможность оплаты пошлин через QR в ЦОНах. В результате за 5 месяцев казахстанцы сэкономили 205 млн тенге.

«Стоит отметить, что все пошлины следует сдавать на оплату через QR. Это позволит не только сэкономить средства граждан, но и сделать еще один шаг к ликвидации теневой экономики», — сказал Багдат Мусин, глава МЦРИАП.