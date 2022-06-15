В Кентау обокрали продавца магазина

Полицейские Кентау задержали подозреваемых в краже денег и золотых изделий.

С заявлением о краже обратилась местная жительница. По словам горожанки, неизвестные похитили золотые изделия и деньги из ее сумки. Сумка находилась в магазине. Кроме того воришки захватили с собой 8 бутылок алкоголя и скрылись. Общая сумма ущерба составила около 400 тысяч тенге.

Полицейские изучив записи с видеокамер, опросив жителей, вышли на след преступников. Ими оказались уже ранее судимые соседи — двое мужчин. Как оказалось, в магазин они шли за покупками, но подвернулся удобный момент- никто не обращал внимания. Поэтому мужчины похитили чужое имущество и благополучно скрылись.

Украденные драгоценности вернули законной владелице, а на подозреваемых завели уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража».