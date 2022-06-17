В Шымкенте полицейские нашли девочку раньше, чем поступило сообщение о ее пропаже

Плачущую 5-летнюю девочку нашли возле торгового центра.

Девочка потерялась и сидела в одиночестве. Полицейские рассказали коллегам о случившемся и приступили к розыску родных.

Буквально через несколько минут в полицию по каналу 102 с сообщением о пропаже дочери обратилась местная жительница, которая и оказалась матерью найденного полицейскими ребенка.

Со слов родительницы, она с детьми вышла погулять. Дочка каталась на самокате, когда ее отвлек младший ребенок. Далее женщина потеряла дочь из виду. После безрезультатных самостоятельных поисков, женщина обратилась за помощью к полицейским.

Ребенка благополучно передали матери. Горожанка, в свою очередь, сердечно поблагодарила сотрудников полиции.