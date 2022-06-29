В суде Шымкента рассматривают дело о подделке долларов в крупном размере

В уголовном суде Шымкента рассматривается дело о реализации поддельной иностранной валюты и психотропных веществ в особо крупном размере, передает OTYRAR со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

В настоящее время территориальный Департамент АФМ по городу Шымкент завершил и направил в суд уголовное дело по факту реализации поддельных денежных средств в сумме 9300 долларов США (банкноты номиналом 100 долларов) и психотропных веществ в особо крупном размере.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в «виде содержания под стражей».

В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.