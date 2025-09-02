В Шымкенте мужчина получил 8 лет за нарколабораторию в бане

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента огласил приговор по делу о покушении на незаконное изготовление психотропных веществ в особо крупном размере с целью их сбыта.

Межрайонный суд г. Шымкента: «В сентябре 2024 года подсудимый через мессенджер Telegram вступил в сговор с неустановленным лицом. Целью было быстрое обогащение за счёт производства и последующей продажи психотропных веществ. Для этого он арендовал дом в Шымкенте, закупил в Алматы прекурсоры и химикаты, а на придомовой территории оборудовал лабораторию в бане. При изготовлении вещества α-PVP общим весом более 2,6 килограмма его задержали сотрудники правоохранительных органов».

Вина подсудимого была подтверждена протоколами обыска, его признательными показаниями и результатами экспертиз. Прокурор настаивал на лишении свободы. Сам обвиняемый признал вину и просил суд о снисхождении.

Межрайонный суд г. Шымкента: «Суд учёл смягчающие обстоятельства: подсудимый признал вину, раскаялся и воспитывает несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установлено».

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8 годам и 5 месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.