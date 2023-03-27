Легализация авто и «опьяняющие» таблетки. О чем еще говорили в МВД

69 тысяч иностранных авто легализовали в Казахстане с начала года. Почти половина из них автомобили из Российской Федерации, 19% — из Армении, около 10% — из Кыргызской Республики и 2% – из Грузии.

«Заявления на легализацию принимаются во всех центрах обслуживания населения, а также посредством сервиса, доступного для граждан на портале электронного правительства и в мобильных приложениях банков второго уровнях«, — говорит Кайсар Султанбаев, председатель Комитета административной полиции МВД РК.

В стране могут изменить условия ввоза запчастей для автомобилей из иностранных государств, так называемых автомобилей — «конструкторов».

«В настоящее время Министерством внутренних дел разработан проект постановления Правительства, которым определяются условия по легализации так называемых «автоконструкторов», то есть автомобилей, ввезенных под видом запасных частей», — говорит Кайсар Султанбаев председатель комитета административной полиции МВД РК.

По его словам, проект уже прошел публичное обсуждение, затем его направят на окончательное согласование в государственные органы и в Правительство.

Рассказали в МВД и о громких задержаниях. Одному из преступников удавалось скрываться больше 20 лет.

«Полицейскими Жамбылской области в Кордайском районе установлен и задержан местный житель, разыскиваемый с ноября прошлого года, который умышленно нанес ножевое ранение незнакомому возле ночного клуба в Алматы, от которого последний скончался. В Шахтинске, оперативниками установлен и задержан 42-летний россиянин, разыскиваемый с 2002 года полицией Алтайского края Российской Федерации за убийство при разбойном нападении», — говорит Шугыла Турлыбек, официальный представитель МВД РК.

Всего по итогам двух дней операции задержаны 290 разыскиваемых преступников.

Для борьбы с так называемой «аптечной» наркоманией под государственный контроль взяли трамадол. Сильнодействующий анальгетик будет невозможно купить без рецепта и в аптеках, у которых нет лицензии на оборот наркотических и психотропных веществ.

«Список психотропных веществ дополняется трамадолом — психотропным анальгетиком. Вес трамадола, с которым будет наступать уголовная ответственность, определен до 0,1 грамма — небольшой размер, до 10 грамм – крупный размер, от 10 грамм — особо крупный размер. Теперь трамадол будет отпускаться только по рецепту и только в тех аптечных и лечебно-профилактических организациях, которые имеют лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ«, — говорит Шугыла Турлыбек.

Кроме трамадола, в список веществ, оборот которых контролируется государством, будет включено еще 27 наименований наркотиков и так называемых прекурсоров. Это вещества, которые могут быть использованы для изготовления наркотических средств.