Введена в эксплуатацию автодорога в жилом массиве Елтай

Ко Дню города в жилом массиве Елтай была введена в эксплуатацию дорога на перевале, соединяющая населенный пункт Тогыс.

Вдоль трассы установили столбы освещения , предусмотрена пешеходная дорога . Жизнь ельтайцев, переживщих страшное наводнение в мае 2020 года, постепенно улучшается. В жилом массиве ведется строительство школы на 600 мест, мост построят уже в следующем году. Модернизацию электрической системы проведут энергетики в рамках инвестпрограммы.

Этим кадрам два года. Проливной дождь, затопил жилой массив Елтай. Вода, хлынула бурным потоком в дома и дворы. Жильё отца пятерых детей — Алибека Оразбаева, находится в низине. Камни, грязь и вода заполнили двор и снесли стену столовой.

Пять домов, которые были серьезно повреждены, признали непригодными для проживания. Их снесли и отстроили заново. Среди пяти пострадавших семей оказалась многодетная семья Оразбаевых

Алибек Оразбаев, житель жилого массива Елтай г. Шымкента:

«Помощь пришла со всех сторон. Назначенный в тот год аким города Мурат Айтенов с подчинеными всё время были здесь. Нам построили новый добротный дом. Я благодарен Всевышнему, народу и власти, которые не оставили в беде».

Жизнь жителей микрорайона Елтай из года в год улучшается. Улицы асфальтируют, старые ветхие столбы заменены. Улица Найзатас освещена. В жилом массиве курсирует общественный транспорт. Ко Дню города на улице Садыка Оспанова отремонтировано почти два с половиной километра дороги, проведено освещение. Эта дорога на перевале соединяет Елтай с жилым массивом Тогыс.

Жансеит Тенизбаев, житель жилого массива Елтай г. Шымкента:

«Раньше здесь невозможно было пройти: летом пыль, весной и осенью грязь. Теперь вдоль трассы есть тротуар, по нему можно ходить без страха».

Досалы Амангельдиев, заместитель акима Енбекшинского района:

«Согласно плану развития города в пяти населенных пунктах нашего района отремонтированы и асфальтированы 64 улицы, осталось 7 улиц. Они будут отремонтированы в следующем году».

В населенных пунктах Елтай, Жыланбузган, Маятас, Айнатас, Тогыс проживает 20 тысяч человек. На этой территории 4 школы и 3 детских сада. При спонсорской поддержке ведется строительство школы на 600 мест в жилом массиве Елтай. В следующем году начнется строительство моста.

Диктор. Одним из направлений обращения президента к народу «Пять социальных инициатив» — обеспечение студентов общежитиями. Именно в рамках этого обращения, ко Дню города, в Шымкенте введено в эксплуатацию общежитие для студенческой молодежи на 280 мест. Дос студентов открылся в университете дружбы народов имени академика Куатбекова.

СЮЖЕТ: ШЫНАР АПАЙ

ЗАГ: В ШЫМКЕНТЕ ОТКРЫЛИ ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

ЗКТ. Сегодня радостный день для коллектива университета дружбы народов имени академика Куатбекова. Сдано в эксплуатацию долгожданное общежитие вуза. Почетные гости, принявшие участие в открытии Дома студентов, тепло откликнулись на добрые начинания.

СНХ В таком прекрасном общежитии , можно найти друзей. В городе 8 вузов, в которых обучается более 85 тысяч студентов. При этом существует 37 колледжей. Там обучается около 36 тысяч студентов. В городе проживает более 121 тысячи студентов. Значит, каждый десятый житель Шымкента-это студент».

титр: Шингис МУКАН, первый заместитель акима города Шымкент

ЗКТ. В 36 общежитиях Шымкента есть около 10 700 мест. Из 121 тыс. студентов общежитиями охвачено только 8,8%.Работа в этом направлении будет продолжена, заверил чиновник. Открывшийся сегодня Дом студентов поможет решить ряд социальных проблем молодежи.

Интершум разрезают ленту.

ЗКТ. Новое общежитие на 289 мест состоит из 81 комнаты на один, два, 4, 6 мест. Для студентов предусмотрены столовая, библиотека, тренажерный зал, ванные комнаты, медицинский пункт.

СНХ51 есть видеонаблюдение, есть лифты, внутри лифта тоже видеонаблюдение. Очень много всего сделано для того, чтобы обеспечить безопасность наших студентов.

титр Рабига КУАТБЕКОВА, ректор университета дружбы народов имени Куатбекова

СНХ[00:29-01:15] до этого я снимал отдельную квартиру в университете. Приходилось платить по 10 или 15 тысяч в месяц. Порой трудно было найти квартиру. Потому что во многих случаях нам парням студентам не сдают квартиры. очень рад что, в нашем университете построили новое общежитие. Будем жить с друзьями в одной комнате

титр Алибек АШИРБЕК, студент

ЗКТ. Студенческая молодежь, поселившаяся в общежитии современного типа, теперь, не беспокоясь о жилье, направит все свое внимание на образование, говорят собравшиеся.

Шынар Оразова, Амантай Ауельбеков Александр Крапивкин Отырар ТА ЖЖ