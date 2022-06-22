Жители многоэтажек Шымкента стали узниками глушилок сотовой связи

Горожане, которые живут рядом с центром проведения ЕНТ жалуются на проблемы со связью.

Наталья Гривенюк живет в соседней от здания многоэтажке. На днях женщина упала и сломала руку. Но дозвониться до скорой помощи не могла целый день — не было связи.

«Только к ночи почти в 9 часов я смогла дозвониться до скорой, 8-9 было уже поздно, я домой приехала в 11 часу, пока мне гипс наложили, туда-сюда. Я все это время промучилась, не могла никуда выйти ни позвонить, я сама себе затягивала, перетягивала, лечилась. С этого апреля месяца мощно, нагло стали глушить наш район», — говорит Наталья Гривенюк, жительница г.Шымкента.

Недавно в одной из квартир произошло короткое замыкание. Но дозвониться до пожарной части людям не удалось. Местные жители говорят, глушить связь ежедневно стали с апреля. По их словам, с утра до вечера нет возможности позвонить близким, не приходят входящие звонки, невозможно зайти в интернет. Меняли сим-карты, операторов связи, но все бес толку. Не дали результатов и походы в госорганы — гороно, комитет нацбезопасности, обращались и в сам колледж, где расположился центр тестирования, но ответа не получили.

«Если ребенок болеет, мы не можем вызвать скорую. Хорошо у соседки есть телефон домашний, пришлось обратиться к ней, и вызвать скорую помощь. Я сижу дома, я работаю за компьютером, мне нужен телефон, мне звонят, мне нужна связь, а я не могу. Мы теряем деньги, у меня безлимит, он хорошо работал до тех пор, пока не построили колледж», — говорит Лидия Кускова, жительница г.Шымкента.

В национальном центре тестирования ответ дали сухой. Мол, глушители работают только во время ЕНТ с 8 утра до часу, и с 14:00 до 19:00, то есть практически целый день.

«Залы тестирования должны быть оснащены широкополосными 14 диапазонными подавителями сигналов. Для помещения 70 квадратных метров их количество должно составлять не менее одной штуки. Соответственно, данный региональный центр тестирования соответствует всех техническим требованиям проведения ЕНТ», — говорит Айгуль Жумабекова, заместитель директора Национального центра тестирования.

На вопрос — как быть людям, которые живут по соседству с региональным центром тестирования, ответа мы так и не услышали. Местные жители, которые устали жить под куполом тишины мириться с этим не намерены. Люди планируют отстаивать свои права в суде.