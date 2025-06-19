Аким Шымкента выслушал шквал жалоб от жителей Аль-Фарабийского района

Грязь вместо тротуаров, ямы вместо дорог, мусор от кафе и магазинов под окнами — с такими жалобами обратились жители улиц вдоль проспекта Аль-Фараби к акиму Шымкента Габиту Сыздыкбекову. Встреча с населением прошла в рамках выездного приема, на котором глава города услышал десятки конкретных и острых обращений.
Дороги, по которым не доедут ни пожарные, ни скорая
Одной из главных претензий стали разбитые дороги, по которым не может проехать ни полиция, ни спецслужбы.
«Я живу в пятом доме. Ни ГАИ, ни пожарные сюда не проедут. У нас нет тротуара. Кафе и магазины сбрасывают мусор прямо к нам под окна», — возмущалась жительница района.
Аким отметил, что не готов давать пустых обещаний: «Хочу сам увидеть всё на месте, изучить проблему и потом принимать решения.»
Суд выиграли, стройка осталась
Особое возмущение вызвало незаконное строительство возле жилого дома. Несмотря на выигранный суд и частичный снос, строительство продолжается.
«Они снова откупились — и опять строят», — отметила одна из участниц встречи.
Аким лишь развел руками: «Вы сами всё сказали. Я пока не могу ничего пообещать, но займусь этим.»
Благодарности за лифты, свет и детские площадки
Несмотря на поток жалоб, немало горожан поблагодарили акимат за реальные улучшения: во дворах появились современные детские площадки, было проведено уличное освещение, заменены лифты.
«Любой наш запрос — и сотрудники района приходят максимум на следующий день», — отметили жильцы.
Шлагбаум и чужие машины: земля не оформлена
Жители также поднимали вопросы, связанные с оформлением земли.
«Мы поставили шлагбаум, чтобы ограничить доступ во двор, но нас заставили его убрать, якобы земля не оформлена», — заявил один из жильцов.
Аким поручил специалистам объяснить юридические нюансы и помочь с оформлением.
10 лет без ремонта
Некоторые улицы района, по словам местных, не ремонтировались более десяти лет. Ямы и разрушенные участки — особенно возле гаражей и дома на повороте к улице Сайбергенова — стали настоящей проблемой.
Аким пообещал, что в этом году начнутся внутридворовые ремонтные работы.
Также жители просили заменить металлические решетки на бетонные перекрытия — машины ежедневно застревают и повреждаются.
«Я займусь этим вопросом, но в одиночку не успею. Для этого есть районный акимат», — пояснил Сыздыкбеков.
Камеры, освещение и внешний вид города
Жители улицы Рашидова потребовали установить видеокамеры, турникеты и освещение. Все обращения были записаны и переданы в районный акимат.
Поднимались и вопросы эстетики:
«ТЭЦ-3 портит облик города. Там и коровы, и собаки, и мусор. Может загореться.»
Аким ответил, что территория находится в частной собственности, но переговоры с владельцами ведутся: старое здание перекрыли, и работы по благоустройству планируются.
Прямая связь с акимом
Граждане, желающие лично обратиться к главе города, могут найти график приёма и контакты на официальных страницах акимата в соцсетях и на сайте.