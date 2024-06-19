Летняя подработка для школьников и студентов: возможности и перспективы

Летний период предоставляет отличные возможности для школьников и студентов, желающих найти подработку. Современный рынок труда предлагает множество вариантов удаленной и частичной занятости, что позволяет подросткам совмещать основную деятельность с подработкой.

Студенты и школьники чаще всего начинают работать именно в летние каникулы, когда у них есть свободное время для того, чтобы попробовать свои силы и получить дополнительный доход. Работать можно начиная с 14 лет, и существует множество вариантов подработки для этой возрастной группы: курьерская доставка, сезонные работы в сельском хозяйстве, озеленение города, продажа мороженого, работа в туристической сфере и помощь вожатым в детских лагерях. Круглогодичными вариантами подработки могут быть, например, репетиторство, которое особенно актуально летом, когда родители хотят, чтобы их дети наверстали упущенное по каким-то предметам.

Летняя подработка также является отличным способом профориентации, позволяя молодым людям попробовать свои силы в той сфере, где они хотели бы работать в будущем. Это дает лучшее понимание профессии и помогает определиться с карьерными целями. Некоторые молодые люди, начав подрабатывать или проходить стажировку летом, впоследствии остаются в компании и продолжают свой карьерный путь.

При выборе летней подработки важно внимательно изучить все нюансы, связанные с оплатой труда. Стоит обращать внимание на условия оплаты, будь то почасовая оплата или оплата за проект, а также внимательно читать все документы и договариваться на собеседовании о всех деталях, включая возможные бонусы.

По данным hh.kz, за май и первую половину июня на платформе было размещено 23 тысячи вакансий для соискателей без опыта работы, что более чем в два раза превышает количество таких вакансий за аналогичный период прошлого года.

Средний заработок подростка на летней подработке составляет около 80-100 тысяч тенге в месяц, с самыми высокими зарплатами в сфере логистики, где можно заработать около 200 тысяч тенге в месяц. Однако реальные заработки могут значительно варьироваться в зависимости от уровня образования, квалификации, стажа работы и региона проживания.

Летняя подработка не только помогает школьникам и студентам заработать дополнительные средства, но и способствует их профессиональному развитию, формированию трудовых навыков и определению карьерных целей.