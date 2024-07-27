Более 700 предложений для соискателей представили на ярмарке вакансий в Шымкенте

На шымкентском Арбате сегодня особенно многолюдно: жители разных возрастов пришли на традиционную ярмарку вакансий. Одной из желающих найти работу по душе и с хорошим окладом стала 45-летняя Гульнар Даурембаева.

Гульнар Даурембаева, жительница Шымкента: «Сегодня я пришла на ярмарку вакансий, чтобы найти себе подходящую работу. По образованию я учитель казахского языка и литературы. Меня заинтересовали вакансии в Павлодарской и Улытауской областях. Спасибо организаторам за такую возможность — не теряя много времени, узнать о разных вакансиях. Видно, что здесь все профессионалы, очень доступно и грамотно консультируют. Спасибо».

Около 80 работодателей предлагают более 700 вакансий в сфере образования, банковского дела, здравоохранения, технической, легкой и текстильной промышленности. Есть возможность найти работу и в других регионах Казахстана.

Бекбулат Алиханов, и.о. директора центра трудовой мобильности акимата г. Шымкента: «На эту ярмарку были приглашены наши коллеги из других областей — это Улытауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Ярмарка рассчитана на людей от 18 лет и до пенсионного возраста. У нас есть разные программы. На данный момент по Шымкенту на портале Enbek.kz опубликовано порядка 1000 вакансий. Отмечу, что ежегодно процент безработицы в Шымкенте снижается».

Талгат Аширбаев впервые участвует в ярмарке вакансий. В их строительную организацию требуются монтажники вентиляционных систем, водители КамАЗов и крановщики. По словам мужчины, за несколько часов здесь можно найти подходящих сотрудников.

Талгат Аширбаев, инженер-строитель: «Заработная плата у нас чистыми — 250 тысяч тенге, пятидневный рабочий день. Я нашел одного сотрудника на должность монтажника вентиляционных систем».

По словам депутата городского маслихата Бакытжана Позилова, преимущество таких ярмарок в экономии времени и прозрачности. У посетителей есть возможность за короткий отрезок времени ознакомиться с разными вакансиями, на месте задать необходимые вопросы работодателю, оставить свои контакты и сразу записаться на собеседование. Впрочем, многие жители Шымкента ко встрече с работодателем подготовились: пришли уже с резюме и необходимыми документами.

Бакытжан Позилов, депутат городского маслихата г. Шымкента: «Во-первых, здесь все открыто и исключается фактор коррупции. Очень важная ярмарка для нашего города, очень много молодых специалистов. Мы были свидетелями, как 5-6 специалистов одна компания сразу приняла на работу».

В целях повышения занятости населения в Шымкенте принимаются многочисленные программы в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, предоставляются временные рабочие места: «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений», «Серебряный возраст» и другие.