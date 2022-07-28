200 тысяч за трудоустройство потребовала директор сельской школы с учителя

Директора школы в Туркестанской области осудили за взятку. 200 тысяч тенге руководитель сельского учебного заведения требовала с преподавателя английского языка за трудоустройство.

Суд назначил: директору школы выплатить штраф — 6 миллионов тенге. При принятии решения учитывались как тяжесть коррупционного преступления так и то, что подсудимая воспитывает малолетних детей.

Акмарал Муханова, судья Тюлькубасского районного суда: «Подсудимая, также, пожизненно не может занимать должности на государственной службе. Свою вину директор школы в селе Майлыкент Тюлькубасского района полностью признала. Учитывая, что она воспитывает несовершеннолетних детей, суд смягчил наказание и назначил штраф — шесть миллионов тенге».

Решение суда пока не вступило в законную силу. У директора школы есть время на обжалование приговора.