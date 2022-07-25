230 правонарушений выявили за 4 дня

Тулькубасские полицейские выявили около 230 нарушений в ходе ОПМ «Безопасная дорога» и водворили 9 автомашин на штрафстоянку.

Напомним, что на территории Туркестанской области с 19 июля по 18 августа текущего года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

В этой связи, сотрудники Тулькубасского РОП днем и ночью проводят тщательную работу. В результате проводимого мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и регулированию движения транспорта, полицейские за 4 дня выявили около 230 правонарушений и составили административные протокола.

В частности:

по ст. 593 КоАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, эксплуатации ремней безопасности или мотошлемов, предусмотренных Правилами дорожного движения» -73,

по ст. 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств»- 22,

по ст.591 «Использование водителем телефона либо радиостанции при управлении транспортным средством» — 23 и

по ст. 595 «Нарушение правил маневрирования» составлено 7 административных протоколов.

Также на штрафстоянку водворено 9 автомобилей.