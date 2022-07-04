Массовое ДТП в Шымкенте: рассыпались 4 тонны арбузов

4 тонны арбузов рассыпались из-за массового ДТП в Шымкенте, образовалась огромная пробка, передает OTYRAR.

17 июля около 14:00 произошло ДТП на пересечении улиц Жиделибайсын и Шардара.

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Столкнулись 8 машин, которые перекрыли проезжую часть, чем вызвали затор на дороге.

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По предварительной информации, у грузовика марки Howo внезапно отказали тормоза.

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Пострадавших двое — пассажир «Газели» и водитель Howo.

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Кузов «Газели» был доверху набит арбузами: все 4 тонны оказались вдребезги разбиты и разбросаны по дороге.