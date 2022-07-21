Аким Шымкента встретился с жителями Каратауского района

В Каратауском районе проживает больше 250 тысяч жителей. Актуальные проблемы отдаленных населенных пунктов — коммунальные. Аким Шымкента Мурат Айтенов говорит, их решают постепенно.

В 2023 году планируется выйти на 100-процентную обеспеченность населения питьевой водой. Ведётся строительство магистрального водопровода. Воду дадут в населенных пунктах Кайнарбулак и Асар-2.

«Идут работы по проведению электроснабжения в микрорайонах Кайнарбулак, Достык, Асар-2, Туран. Строительные работы начнутся в этом году и будут завершены в 2023 году. В результате обеспеченность района электричеством в этом году составит 97 процентов», — говорит Мурат Айтенов, аким г.Шымкента.

По словам главы города, показатель обеспеченности природным газом достигнет 90 процентов. Ведутся работы по строительству канализации. Некоторые проблемы требуют времени, другие можно решить на месте. Мурат Айтенов дал указание акиму района — взять вопросы на заметку и решить их в кратчайшие сроки.

Гульмиру Айтмурзаеву волнует нехватка школ и детские садов. Чтобы получать образование школьники едут в другой микрорайон. Женщина просит выделить для них больше автобусов.

«Завтра если дети в школу пойдут там битком будет, у меня дети маленькие мне нужно здоровье детей, из-за этого нам нужна школа или дадут автобус, а мы будем сумму платить на развозку. Аким обещал, теперь будем ждать«, — говорит Гульмира Айтмурзаева, жительница мкр.Туран-2.

За первое полугодие в Каратауском районе проведено 63 встречи, там поднимали 328 вопросов, 139 из них решили, остальные находятся в работе. Жители надеются, что все озвученные проблемы не останутся без внимания властей .