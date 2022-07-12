Антикор прокомментировал задержание командира роты в Шымкенте

Антикоррупционной службой третьего мегаполиса пресечены факты системной коррупции в МПС Шымкента.

Сообщается, что подозреваемый брал взятки на системной основе.

«Изобличен командир 8-ой роты, который на системной основе получал взятки от инспекторов в размере от 5 до 10 тысяч тенге за общее покровительство по службе», — говорится в сообщении.

Как стало известно, 7 июля текущего года в соответствии со ст.147 УПК РК следственным судом г. Шымкента санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на 2 месяца.

Всего, как сообщили в антикоррупционной службе, с апреля в орбиту уголовного преследования вовлечено более 30 сотрудников полиции и их пособники, из которых 4 фигуранта с санкции суда взяты под стражу.

Ранее за поборы с подчиненных сотрудников с поличным задержали командира 4-ой роты Полка патрульной полиции МПС.