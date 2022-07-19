Автомобиль сгорел до тла в Шымкенте

Крупный пожар произошел в микрорайоне Курсай Абайского района. В результате полностью сгорела крыша сарая и стоящий рядом грузовой автомобиль, передает OTYRAR.

На пульт управления «101» Департамента по ЧС города Шымкент 17 июля 2022 года в 20:11 часов поступило сообщение о пожаре в микрорайоне Курсай Абайского района.

«Первые прибывшие на место пожарные части установили, что во дворе участка № 282 по улице Жанакурылыс полностью сгорела крыша сарая, общая площадь которого 90 кв. м., внутри 3 тн. сена и рядом грузовой автомобиль марки «Газель», загруженная 1 тн. сена», — сообщили в ведомстве.

Пожар локализован в 20:43 и полностью потушен в 21:21. Из сарая был вынесен в безопасное место газовый баллон емкостью 50 л. Пострадавших и погибших нет. Причина возгорания устанавливается.

На место происшествия были привлечены 17 сотрудников и 4 единицы техники Службы пожаротушения ДЧС г. Шымкент, 1 бригада филиала Центра медицины катастроф.