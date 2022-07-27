Близкие найденного повешенным в Шымкенте парня не верят в версию суицида

Младшего сына Бейсенгуль Калжигитовой обнаружили повешенным в заброшенном здании Шымкента. 24-летний Нурдаулет Аладаназаров зарабатывал на жизнь частным извозом и исчез при странных обстоятельствах. За день до смерти Нурдаулет перестал отвечать на звонки.

Нургали Аладаназаров, отец погибшего: «После того как он пропал, мы позвонили на номер 102. К нам приехали полицейские из Каратауского отдела полиции. Мы написали заявление и сказали, что телефон Нурдаулета выключен. Полицейские сказали, что наш сын ездит по городу, таксует. Попросил нас не волноваться».

После нескольких дней безуспешных поисков, родственники получили известие о том, что Нурдаулета нашли мертвым.

Нургали Аладаназаров, отец погибшего: «Сына мы искали в полиции Ленгера. По камерам видеонаблюдения, мы его не нашли. А ближе к пяти утра, позвонили полицейские и сообщили, что нашли Нурдаулета. На вопрос мертв или жив мой сын, правоохранители ответили, что его нашли повешенным. Когда мы приехали на место, его уже сняли с веревки».

Мать погибшего не верит в версию самоубийства. Возможно видео с уличных камер прольет свет на трагедию: Нурдаулет идет в окружении пятерых парней. Возможно, между ними произошла потасовка, говорят родные, и произошло убийство, а не загадочное исчезновение и суицид.

Бейсенгуль Калжигитова, мать погибшего: «Его с такой жестокостью убили! Всё тело сына в синяках и кровоподтёках. Если бы он совершил самоубийство, то такого бы не было. На теле сына, особенно на руках и ногах, порезы. Его сначала убили, а потом повесили, я уверена».

Правоохранители завели дело по статье «Доведение до самоубийства».

«21 июля в Енбекшинский отдел полиции Шымкента поступило сообщение о том, что мужчина повесился. Данное дело зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований. Проведена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается», — заверили в пресс-службе ДП г. Шымкента.

«Если нужно провести эксгумацию, я дам разрешение. Мой сын умер! Преступников я жалеть не буду. Если они останутся безнаказанными, завтра они снова убьют», — говорит мать погибшего.

Покойный Нурдаулет переехал с семьей в Шымкент из Узбекистана четыре месяца назад. Родные погибшего не верят в то, что не имевший ни с кем конфликтов наложил на себя руки, да еще в столь необычном месте. Они просят провести тщательное расследование.