Двоих сестер насиловали и шантажировали в Шымкенте

Стали известны подробности чудовищного преступления.

В Шымкенте изнасиловали 21 и 15-летних сестёр, которые после инцидента пытались свести счёты с жизнью. Один из подозреваемых — бывший сотрудник МВД. Его задержали. Адвокаты, которые представляют интересы пострадавших, возмущены тем, что еще один подозреваемый находится не в СИЗО, а под домашним арестом.

Чудовищное преступление произошло 4 месяца назад. По словам адвоката пострадавших, 15 летнюю несовершеннолетнюю и ее старшую сестру угостили напитком, в который вероятнее всего что-то добавили. После этого они потеряли контроль над собой, а преступники, воспользовавшись этим, надругались над девушками.

«Их угостили колой, после того как они колу выпили, они потеряли контроль над собой, одна вообще уснула. Что было в коле мы, наверное, на сегодняшний день не сможем выяснить, потому что экспертизу не проведешь. Только из показаний ребят, кто участвовал», — говорит адвокат Евгений Яворский.

Свои омерзительные деяния преступники записали на видео и шантажировали жертв насилия. Прессинг продолжался несколько месяцев и девушки решились на страшное.

«Две сестры, одной 15 второй 21 год, они попали в больницу, вскрыли себе вены, наглотались таблеток, но слава богу все обошлось на сегодня», — говорит Евгений Яворский, адвокат.

В рамках следствия подробностей о преступлении немного. Известно, что один из фигурантов дела — бывший сотрудник органов внутренних дел. Он работал надзирателем в учреждении уголовно-исполнительной системы.

Адвокат пострадавших говорит, точное количество участников преступления сейчас устанавливают в полиции. Его возмущает тот факт, что один из подозреваемых находится не за решеткой, а под домашним арестом.

«Почему-то женщинам применяется арест, по экономическим преступлениям тоже, а в отношении одного из подозреваемых сотрудники полиции инициировали арест, однако по непонятным причинам следственный суд дал домашний арест, наверное будем обжаловать. Я считаю это неправильно», — говорит Евгений Яворский, адвокат.

В полиции возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: половое сношение с несовершеннолетней, доведение до самоубийства и вымогательство.

«По указанному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Вместе с тем сообщаем, что один из подозреваемых является бывшим контролером учреждения УИС», — заявляют в департаменте полиции г. Шымкента.

С жертвами насилия сейчас работают психологи.