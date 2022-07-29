Женщина по неосторожности упала с окна третьего этажа

Из окна третьего этажа на крышу торгового центра «Имран», по неосторожности упала девушка.

29 июля около восьми утра в ДЧС города Шымкент поступило сообщение от полицейской службы. В сообщении отмечалось, что из окна 3-го этажа на крышу торгового центра «Имран», пристроенного на 1-м этаже многоэтажного дома по проспекту Тауке хана, Аль-Фарабийского района, по неосторожности упала гражданка 1997 г. р.

По сообщению на место происшествия прибыли 4 спасателя оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС г. Шымкент, и с помощью альпинистского снаряжения спустили с крыши пострадавшую с закрытым переломом правой ноги и передали сотрудникам скорой помощи.