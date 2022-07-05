Девушка пыталась выпрыгнуть с балкона гостиницы в Шымкенте

Очередную попытку суицида смогли предотвратить полицейские в Шымкенте.

23-летняя девушка забралась на балкон одной из гостиниц города и пыталась спрыгнуть вниз, передает OTYRAR. Произошедшее попало в объектив камеры общего видеонаблюдения.

На место опреативно прибыли сотрудники полиции и обнаружили, что девушка уже сидит на краю балкона, свесив ноги и пытается свести счеты с жизнью. Страж порядка забирается на балкон и рискуя собственной жизнью, схватил девушку и перетащил в безопасное место.

Позже выяснилось, что девушка пошла на отчаянный шаг из-за ссоры с любимым. Теперь по факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства”.