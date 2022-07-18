Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Шымкенте

Малыш 2021 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна 3-го этажа и госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, передает OTYRAR.

Как сообщили в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла 16 июля в 12:30 дня.

«Случай произошел в мкр Туран, Каратауского района, в многоквартирном 5-этажном доме. Малыш 2021 года рождения оставшись без присмотра взрослых выпал из окна 3-го этажа и госпитализирован в больницу (состояние тяжёлое). На сегодняшний день состояние ребенка стабильное», — сообщили в ведомстве.

К слову, в ДЧС отметили, что это уже третий случай падения детей из окна. К счастью, без летального исхода, во всех случаях дети получили травмы. Тем не менее, спасатели призывают родителей не оставлять детей без присмотра и не ставить возле окон мебель и другие предметы.