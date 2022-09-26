Банк, объединяющий поколения

В юбилейный год Нурбанка, которому исполнилось 30 лет, его клиенты рассказывают о своем деле, которое они построили вместе с ним, и своих взаимоотношениях с банком.

Основным кредо политики банка является предоставление персонального сервиса, удобного для клиента. Может поэтому в Нурбанке зачастую обслуживается несколько поколений семей и ему доверяют решение финансовых вопросов семейного бизнеса. Нурбанк всегда был заинтересован в создании долгосрочных традиций семейного предпринимательства, т.к. для него семья – это надёжный и стабильный партнер с устойчивыми сформированными ценностями.

Филиал Нурбанка в г. Шымкенте работает с Кулиевой Софией Расуловной, учредителем компании по оптовым и розничным продажам мебели ИП Кулиева, салона белорусской мебели Гранд более 12 лет, а с ее семьей — около 19 лет. София рассказала о том, как основала и развивает свое дело, каких результатов достигла и почему Нурбанк выбрала вся ее семья.

— София, расскажите о своем бизнесе и как для вас все начиналось?

— Начинала я свой путь в бизнесе 12 лет назад, выбранное направление мебельного бизнеса было для меня абсолютно новым. Я окончила институт по специальности: юриспруденция и была, можно сказать, на распутье. Решение заниматься мебелью пришло не сразу, я изучала рынок, вкусы и предпочтения аудитории, знания уже приобретала на практике.

Наша компания занимается оптовой и розничной продажей мебели. Мы работаем с фабриками Белоруссии и России. В 2010 году открыли магазин общей площадью 1300 кв м по продаже мебели в г. Шымкенте. В том же году мы посетили выставку в Белоруссии, познакомились с новыми фабриками и по прибытии в Казахстан заключили договоры.

К тому моменту мы уже сотрудничали с Нурбанком, и он мне был уже, как родной. Сотрудники банка оперативно открыли счета, и мы начали принимать первые поставки.

— Почему выбрали Нурбанк?

— Сразу скажу, что у Нурбанка самые лучшие условия для валютных переводов, здесь очень удобно и выгодно проводить операции по конвертации валюты. Что касается выбора банка в качестве партнера, отмечу, что он сделан не случайно, у нас многолетняя история взаимоотношений, которыми мы взаимно очень дорожим.

Вся моя семья Кулиевых начала сотрудничать с Нурбанком еще с 2003 года. В филиале в г. Шымкенте обслуживаются несколько компаний семьи по разным направлениям бизнеса.

Мои родители, старший брат обслуживались в нем, я часто приходила туда вместе с ними или по их поручениям, знакомилась и наблюдала за процессом обслуживания. Затем я открыла в нем свой первый депозит, а в 2010 году стала обслуживаться как индивидуальный предприниматель.

Мне импонировали внимательность, отзывчивость и быстрое оперативное решение любых задач, одним словом мне нравилась работа сотрудников банка. Ведь самое важное в любом деле – это люди. Именно от конкретных людей зависит решение наших вопросов.

При этом я понимаю, что слаженность в работе и индивидуальный подход к клиенту – это также результат выработанных банком особых стандартов работы, которым следуют сотрудники.

— Каких результатов вы достигли в бизнесе?

— Я являюсь официальным дистрибьютером белорусской мебели в Казахстане. В 2016 году я открыла филиал в столице Казахстана, так что на сегодняшний день у нас 2 торговых дома мебели: в гг. Шымкенте и Нур-Султане. С 2019 г. мы оптом реализуем мебель во многие города Казахстана. В данный момент мы строим новый торговый дом при поддержке Нурбанка.

Своим главным достижением я считаю, что нам удалось собрать крепкую команду профессионалов, благодаря которым о нас узнали как в корпоративном, так и в розничном секторе. При этом мы не только поставляем мебель, но и оказываем сервисное гарантийное обслуживание. Также разрабатываем и предоставляем клиентам дизайн-проекты на поставку мебели на любой вкус.

У нас есть 3 больших склада и мы практикуем оптовые продажи со складов корпоративным клиентам. В сегменте розничных заказов у нас есть наш потребитель — это средний и премиум сектор рынка.

— С какими трудностями столкнулись в работе и как их преодолеваете?

В работе всегда бывают кризисные моменты, успех зависит от сезона, активности конкурентов и валютных колебаний, поэтому важно пережить трудные периоды, остаться на плаву и не сдаваться. В такой ситуации я наоборот ещё больше концентрируюсь, ищу быстрые решения, чтобы преодолеть их с наименьшими потерями. Я научилась не бояться конкуренции, она меня закаляет, стимулирует работать в более активном режиме.

В любом бизнесе нельзя унывать, чуть расслабишься, начнёшь нервничать, переживать: и этот негатив отодвигает на два шага назад. Поэтому всегда стараюсь быть спокойной и собранной, выслушиваю любые советы: оптимистичные и не очень, но в большинстве случаев принимаю собственные решения.

— Какие пожелания дадите начинающим предпринимателям?

— В процессе своей работы, занимаясь оптовыми продажами мебели, я часто наблюдала за нашими клиентами, которые занимаются бизнесом, и сделала для себя вывод, что успешные люди имеют общие качества: они не зацикливаются на мелочах, не позволяют им отвлекать себя от выполнения поставленных задач, а упорно следуют своей цели.

Успешные люди видят цель, не видят препятствий, принимают решения более осознанно, чем в том состоянии, когда человек зациклен на определённых моментах, которые тормозят процесс и не дают двигаться дальше. Главное – в работе концентрироваться на том, что способствует продвижению своего дела, а не распыляться по мелочам.

И, конечно, важно выбрать надежного партнера — банк, с кем можно смело реализовать свои идеи и построить крепкий бизнес. Я выбрала Нурбанк, который помогает мне двигаться вперед.

— Какова ваша цель?

У меня есть принцип: если я за что-то берусь, то стремлюсь делать это очень хорошо. Поэтому я очень избирательна в выборе поставщиков, партнёров и сотрудников. Я планирую открыть собственное производство качественной мебели. Изучаю оборудование, сырье и вспомогательные материалы, производственные помещения.

Рынок производителей мебели Казахстана не так уж велик, я имею в виду мебельное производство полного цикла. Я планирую производить мебель, которая выдержит конкуренцию с импортной, расширять ассортимент и внедрять новые технологии.

Я должна быть уверена, что мебель будет действительно качественной, у меня высокие требования к ее производству. Поэтому мой путь к производству мебели не такой короткий, как бы хотелось.

Врезка:

МСБ — это основной драйвер развития экономики города Шымкента и Туркестанского региона в целом. Малый, в особенности микробизнес, играет важную роль в социально-экономической и политической жизни. Банк активно участвует в государственных программах поддержки бизнеса и при каждом обращении клиентам предлагаются выгодные варианты сотрудничества.

Филиал АО «Нурбанк» в г. Шымкенте открылся в августе 2001 года и продолжает укреплять свое присутствие в городе Шымкенте и Туркестанской области. Основными профинансированными в 2022 году направлениями МСБ филиалом в г. Шымкенте являются: оптовая и розничная торговля — 41%, производство — 17%, деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений — 9%, сельское хозяйство — 8%, строительство — 3%.

Банк стремится создавать лучшие условия для своих клиентов и сотрудников, инвестируя в развитие как своих онлайн — сервисов, так и физических каналов обслуживания.

Именно поэтому количество кредитов, выданных бизнесу в прошлом году и текущем, значительно выросло. Положительная динамика наблюдается и в секторе розничного бизнеса.

Лицензия №1.2.15/193 от 3 февраля 2020 года выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка