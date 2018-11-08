В Шымкенте открылся новый центр банковского обслуживания акционерного общества «Нурбанк». Открытие нового центра это важный шаг, который поможет улучшить качество сервиса предлагаемых услуг.

Поздравить с этим событием в новый офис «Нурбанк», приехали гости и постоянные клиенты банка. Он выгодно расположился в 18 микрорайоне города и уже принимает первых клиентов.

Сырым Адыбаев, директор филиала «Нурбанк» в г. Шымкенте: «АО «Нурбанк» сегодня открывает новый центр банковского обслуживания, в соответствии со стратегией развития филиальной сети нашего банка. Это событие важный шаг для банка, так как призвано обеспечить качественный сервис услуг для клиентов потенциальных и настоящих наших клиентов».

Новый офис представляет собой уютное помещение, где клиентам, а также представителям малого и среднего бизнеса обеспечат комплексное обслуживание. Сейчас уже доступны такие востребованные услуги как обмен валют, денежные переводы, оплата коммунальных счетов, приём депозитов, и различные виды кредитования. Для юридических лиц предусмотрены услуги по расчётно-кассовым операциям, приёму вкладов, операции с банковскими счетами. Постоянные клиенты отмечают не только хорошее обслуживание в банке, но и его стабильность.

«Компания «Жедел Курылыс» в Нурбанке обслуживается с 2009 года. По сегодняшний день мы работаем только с Нурбанком. Сейчас для экономики такой тяжелый момент, для клиентов для нас мы смотрим оценивающе. Когда все банки закрываются, а Нурбанк открывает новый ЦБ, значит расширяется, это значит показывает перспективу банка», — рассказал Талгат Бейсенов, руководитель компании «Жедел Курылыс».

«От лица всего Енбекшинского акимата я поздравляю Нурбанк с открытием нового филиала. Мы очень рады что этот надежный банк открылся именно здесь и надеемся на плодотворное, продуктивное сотрудничество», — поздравил с открытием Адильбек Аширбеков, начальник отдела по поддержке предпринимательства Енбекшинского акимата г. Шымкента.

«Нурбанк» — это выгодное сотрудничество. Основные принципы обслуживания клиентов здесь являются индивидуальный подход, ориентация на долгосрочные отношения, конкурентоспособные ставки и тарифы, консалтинг и помощь в принятии эффективных решений.

Адрес: 18 мкр, ул. Рыскулова, 30/2. Режим работы: пн-пт с 09:00 до 18:00. Суббота — с 10:00 до 14:00.

Лицензия № 1.2.15/193 выдана 28.10.2014г.