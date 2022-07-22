Как депутаты решают проблемы жителей Шымкента

Депутат маслихата Айгерим Джумакулова провела очередной прием жителей южного мегаполиса.

По словам Джумакуловой, горожане активно обращаются к депутатам с разными проблемами и зачастую от незнания своих законных прав. В фокусе главное — АСП, жилье, работа, бюрократия, обустройство и лечение детей. Люди просят посодействовать в решении тех или иных вопросов, некоторые из них удается решить «не отходя от кассы», говорит депутат.

Обо всем по порядку. Помощь семье инвалидов.

На прием депутата от партии «AMANAT» Айгерим Джумакуловой пришла женщина. Жительница в слезах рассказала о том, что у нее в доме шесть инвалидов, прожить на пенсию невозможно. Жительница Шымкента просит оказать поддержку в получении жилья.

«Мы поедем, посмотрим как живет семья, будем работать с благотворительными фондами, искать спонсоров. Постраемся найти выход из этой ситуации, облегчить и помочь создать условия. Что касается оказания медицинской помощи, этот вопрос уже решается»,- говорит Айгерим Джумакулова, депутат маслихата г. Шымкента.

Детей с аутизмом развивать можно и нужно

Другая жизненная история, у женщины двое детей-близняшек. Мальчикам поставили диагноз аутизм. Кроме поведенческого расстройства, они плохо говорят, и пока им подвластны лишь два слова «Мама» и «Папа». Женщина утверждает, разговорить детей помогут в коррекционной школе, а частные педагоги просят запредельную сумму.

«Женщина не знала куда устроить детей, после встречи с ней мы обратились в городское управление образования. Там в рамках закона пообещали помочь. Кроме того, мы обратились в частные медцентры, там тоже готовы оказать помощь«,- заверила Айгерим Джумакулова, депутат маслихата г. Шымкента.

Школа на носу, а одежды нет

Есть и те, кто просит помочь деньгами. Женщина попросила помощи у депутата, просто помочь купить школьную форму для детей. Денег семье не хватает, а скоро новый учебный год.

«У нас есть благотворительные фонды с которыми мы сотрудничаем. Мы обратились к неравнодушным предпринимателям нашего города, которые всегда помогают. Стараемся помочь и мы. Да, мы не можем охватить всех, но помогаем, как можем«,- рассказывает депутат.

Чужих детей не бывает

Таких проблем, увы и к сожалению, сотни и даже тысячи. Помочь хотя бы части нуждающимся большая благодать, говорит депутат. Самое главное для родителей, по-прежнему благополучие детей. Ведь основном на встречи с депутатом идут отчаявшиеся матери.

«На самом деле чужих детей не бывает. Просто сердце разрывается, когда на прием приходят женщины с больными детьми, детьми с инвалидностью, ДЦП, аутизмом. Зачастую это дети, растущие в неполной семье, где отец ушел и не оплачивает элементарно алименты, а дети нуждаются. Таким матерям я рекомендую подавать на алименты, и стыдно быть не должно, это законное право. Не нужно из-за гордости лишать детей хлеба, лекарств и других возможностей. Поэтому я готова сопровождать таких женщин юридически и всячески поддерживать. Мужчина, даже если ушел из семьи, он всеравно в ответе за своих детей»,- говорит Айгерим Джумакулова, депутат.

К слову, на сегодняшний день в Шымкенте числятся почти 10 тысяч должников по алиментам.

Напомним, записаться на прием к депутату городского маслихата Айгерим Джумакуловой можно в здании филиала партии «AMANAT» г. Шымкента.