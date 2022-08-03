Жителя Туркестанской области задержали за срыв редкого растения

Местный житель незаконно собрал в горах Казыгуртского района растение, находящееся под угрозой исчезновения и занесенное в Красную книгу.

Сотрудники отдела полиции Казыгуртского района, во время очередного оперативно-профилактического мероприятия задержали мужчину, сорвавший растение, похожее на “золотой корень”.

Данный факт зарегистрировали по ч. 1 ст. 339 УК РК “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами”.

Полицейские оперативно приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Жителя района, причинившего ущерб природе, доставили в отдел полиции.

Как рассказал подозреваемый, указанное растение он использует в качестве лекарственной травы.

На сегодняшний день проводится досудебное расследование.

Назначена соответствующая экспертиза.