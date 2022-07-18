KIA Sportage пятого поколения представили в Шымкенте

В Шымкенте состоялась презентация нового автомобиля Киа Спортейдж пятого поколения. Представление сопровождалось шоу программой в присутствии десятков приглашëнных гостей.

Презентация нового кроссовера прошла в лучших традициях мировых автосалонов с шоу программой и фотосессией на фоне новинки. Сделано всё для того, чтобы приглашённые гости прочувствовали и запомнили надолго грандиозность происходящего события. А появление на рынке Шымкента нового кроссовера, обладающего характеристиками лучших образцов автомобилей этого сегмента, событие действительно неординарное.

«У нового Kia Sportage смелый и стремительный дизайн. Автомобиль создан с учетом современных технологий, которые позволяют чувствовать себя в дороге еще более уверенно, независимо от того, где Вы находитесь и куда стремитесь. Для тех, кто продолжает двигаться. Для тех, кто продолжает искать. Вдохновение всегда рядом», —представляет новинку директор дилерского центра DOSCAR Алым Жуманов.

Об этой модели можно говорить долго. Интерьер Kia Sportage сочетает качество автомашин премиум класса и дизайн ориентированный на самого искушённого водителя. При этом собственную индивидуальность может подчеркнуть любой обладатель нового Киа. Цветовая палитра автомашин этой модели даёт такую возможность.

“Сегодня дилерский центр DOSCAR первый в городе презентовал абсолютно новый Киа Спортейдж. Наши гости смогли сами лично сесть за руль оценить данную модель автомобиля КИА. Приглашаем всех в дилерский центр DOSCAR за покупкой нового Киа Спортейдж. Он стал больше, шире и круче. Данный автомобиль вы можете купить как за наличные так и по программе автокредитования. Вы можете заказать Киа Спортейдж в любой комплектации и цветовой гамме в нашем дилерском центре DOSCAR”, — рассказывает Анора Ашурова, маркетолог дилерского центра DOSCAR.

Оценить по достоинству новый кроссовер смогли десятки приглашённых гостей. Каждый мог хоть на несколько секунд почувствовать себя обладателем этого чуда автомобильной техники.

«Марка КИА давно полюбилась нашим водителям. А новый Спортейдж это снова подтвердил. В этой машине есть всё: просторный салон, скорость, комфорт. А мы же знаем для народа самое главное — удобство. А если к этому добавить ещё и экономичность, то поймём лучшего и не нужно. Мне кажется здесь собраны все лучшие технологии автомобилестроения», — делится впечатлением Сопбек Шамши, житель г. Шымкента

Отдельным сюрпризом для гостей стала шоу программа, которая в течении всего вечера сопровождала презентацию нового Киа Спортейдж. А фуршет и конкурсы с многочисленными призами украсили вечер. И не удивительно, что некоторые из приглашённых пообещали ещё раз прийти в автосалон и уже повнимательнее приглядеться к новинке.

Справочно: Автосалон DOSCAR расположен по адресу — г. Шымкент, проспект Жибек жолы, 66, Тел.: +7 771 020 10 10.