Дефицит дизельного топлива не только негативно сказывается на работе автозаправочных станций, но и отрицательно влияет на ход сезонных работ, отмечают представители АЗС.

Собравшись в городской палате предпринимателей, они через Zoom получили от профильных министерств и руководства ТОО «Petrosun» разъяснения по сложившейся в регионе ситуации. Представители автозаправочных станций бьют тревогу. По их словам, если ситуация, сложившаяся в сфере распределения нефтепродуктов на юге страны не будет разрешена в ближайшие дни, то и не устранить возникший дефицит дизельного топлива, а значит сдержать цены будет невозможно!

Берик Жумабеков, предприниматель:»10 дней с тех пор, как на рынке произошел дефицит. 10 дней нет дизтоплива. До этого покупали топливо по цене дороже на 15-20 тенге. Если бы имеющийся запас нефтепродуктов был поделен ровно между заправками, то дефицита не было бы. Искусственно создается ситуация, чтобы повысить цены на дизтопливо. Держат, мы начинаем искать. Спрос растет и тут уже поднимают цены».

Дефицит дизельного топлива, по словам представителя ТОО «Petrosun», возник по нескольким причинам.

Нуржан Сартбаев, первый заместитель генерального директора ТОО «Petrosun»: «Первая причина дефицита дизтоплива: В начале года зимой в результате веерного отключения электроэнергии Атырауский НПЗ стоял. Следовательно 200 тысяч тонн нефтепродуктов не допоставил. Вторая причина — цена дизтоплива в Казахстане ниже, чем в России и Узбекистане. С приграничных АЗС заливают и забирают в соседние государства. До пандемии в августе 2019 года потребление дизтоплива было в пределах 450 тысяч, в этом году в это время уже выросло до 520 тысяч тонн. Как это объяснить, увеличение на 70 тысяч тонн дизельного топлива? Это серый экспорт, дизельное топливо вывозится в соседние государства».

По мнению руководства крупного товарищества, занимающегося нефтепродуктами, ситуация будет налажена не раньше ноября. Урожай соберут и спрос на дизельное топливо упадет.

Этот ответ не удовлетворил предпринимателей: Как выживать полтора месяца? Остановить производство?! Что делать аграриям, которые сейчас занимаются сбором урожая?!

Пармен Жумабек, член ассоциации автозаправщиков:» У крестьянина нет денег, и поэтому дизельное топливо берет в долг. Чтобы заправиться он едет за 80 км. Он должен собрать урожай. Этой ситуацией вы убиваете бизнес в селе, палка о двух концах, помогите найти середину».

Представитель Министерства энергетики заявил, что вопрос решается на правительственном уровне.

Талгат Курманбаев, представитель министерства энергетики РК:»Чтобы урегулировать эту ситуацию было заседание в правительстве. Там обсуждали вопрос об отпускных оптовых ценах и цене в розницу. Если разрешат, то АЗС получат возможность покупать дизель по имеющей цене и выставлять цену с обоснованием».

То что, цены на дизельное топливо повышаются в аккурат во время уборки урожая становиться закономерностью. И это пугает, говорят предприниматели. Они надеются, что Правительство вмешается в ситуацию и решит проблему, не дожидаясь ноября. В ассоциации автозаправщиков ждали вразумительного ответа от антимонопольщиков. Однако внятного пояснения так и не прозвучало.