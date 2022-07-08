Компания Build stroi занимается благоустройством Шымкента

Ежедневно с лопатами и вениками сотрудники компании «Build stroi» выходят на городские улицы на уборку тротуаров, парковых зон, скверов и дорог.

Работают в три смены, не отдыхают и в праздники. В одну смену трудятся порядка 800-от сотрудников.

Сотрудники компании «Build stroi» моют автобусные остановки и очищают арыки, следят за состоянием оросительных систем Шымкента. Сабит Кульшинбаев на страже чистоты Шымкента больше 10 лет. 60-летний мужчина начинает работу в 6 утра, говорит, ежедневно ощущает свою причастность к благоустройству любимого города.

«Лотки забились, вот мы сегодня очищаем. Каждый день проверяем полные или нет, чтобы вода текла без перебоев», — говорит Сабит Кульшинбаев, сотрудник ТОО «Build stroi».

Специалисты поливают зелёные насаждения, проводят обрезку старых деревьев. Жители города заметили в последнее время Шымкент стал намного чище.

Для того, чтобы содержать в чистоте центральные и отдаленные улицы города, сотрудники работают днём и ночью. На уборку всего города мобилизованы около 1300-от сотрудников компании «Build stroi».

«Все сотрудники обеспечены специальной одеждой и инструментами для работы. В городе мобилизованы около четырёхсот единиц спецтехники. Они моют дороги в дневные и ночные смены. Когда все ложатся спать, они моют дороги, пешеходные дорожки, автобусные остановки, в городе проводят санитарные работы, чистят арыки«, — говорит Жандос Оспанов, директор по производству ТОО «Build stroi».

Порядок начинается с простых и понятных правил: борцы с мусором просят шымкентцев соблюдать чистоту, бережно относиться к своему городу, району, улицам и дворам!