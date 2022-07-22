Как наводят чистоту в Шымкенте?

В Шымкенте несмотря на сильную жару, работники акимата и компании BUILD STROI чистят улицы от мусора и моют тротуары. Под тотальную чистку попали остановки, бордюры, мусорные баки.

С раннего утра бригада рабочих компании «BUILD STROI» на страже чистоты. На улицах Шымкента масштабная уборка: велодорожки, тротуары и остановки отмывают с «шампунем». Особое моющее средство устраняет грязь, которая проникла в каждую пору покрытия и успела превратиться в стойкую плёнку.

«Одни подметают, другие моют. Многие мусорные баки грязные были, наша задача навести порядок и все отмыть. Стараемся, впереди много работы«,- говорит Сакен Турганбаев, сотрудник компании «Build stroi»

Коммунальщики очищают остановки общественного транспорта. Многие павильоны расклеены рекламными объявлениями. В акимате Аль-Фарабийского района уверяют, чтобы содержать в чистоте центральные и отдаленные улицы города, 1300 сотрудников компании «BUILD STROI» работают днём и ночью.

Пять спецмашин и две бригады компании «BUILD STROI» сегодня убрали главные улицы Шымкента, на очереди — отдаленные массивы. Специалисты свою работу выполняют на совесть, а горожане должны осознать, что чистота улиц, подъездов или парков зависит и от них самих.