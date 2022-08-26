Кто делает жизнь шымкентцев чище

Ежедневно днем и ночью, несмотря на погодные условия, в будни и праздничные дни сотрудники коммунальных служб выполняют важную миссию — делают город чище.

У 53- летнего Еркина Кетибаева рабочий день начинается в 8 утра. Мужчина признается, что работа ему нравится.

«Работа полезная и приятная, город озеленяем, доброе дело делаем, люди благодарят. Мы люди, привыкшие летом к жаре, зимой к холоду. Зимой приходится снег убирать, с елок снег стряхивать, чтобы ветки не ломались, такая работа», — объясняет сотрудник коммунальной службы.

Бойцы невидимого фронта убирают улицы, парки и дороги, очищают от мусора урны и арыки, моют остановки городского транспорта, поливают зелёные насаждения и сажают цветы. Сегодня по просьбе местных жителей Еркин Кетибаев проводит обрезку мешающих веток деревьев в центральном парке.

«У нас разная работа по весне саженцы сажаем, деревья белим бывает поливаем и вот сейчас обрезку делаем, чтобы прохожим ветки не мешали»,—рассказывает Еркин Кетибаев.

К уборке любимого города подключаются не только активисты, но и сотрудники СМИ.

Специалисты коммунальных служб просят ценить их труд. Соблюдать чистоту и порядок. Шымкент – это наш общий дом.