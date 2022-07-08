Меньше половины интернет преступлений раскрыли полицейские Шымкента

Полицейские Шымкента бьют тревогу. Количество жертв интернет-мошенников растет изо дня в день.

Аферисты придумывают разные схемы для обогащения — предлагают легкую работу, призывают инвестировать, вкладывать деньги, обещая золотые горы. Не раз жители мегаполиса лишались баснословных денег и затем теряли связь с потенциальными «помощниками». А отследить аферистов в сети самостоятельно практически невозможно. На помощь приходят правоохранительные органы.

«Только с начала года в Шымкенте зарегистрировали 488 фактов интернет- мошенничества. Из них раскрыто и направлено в суд лишь 183 дела. Этот показатель увеличился на 7,1 процента по сравнению с прошлым годом», — сообщили в Департаменте полиции Шымкента.

Тем временем, общая сумма ущерба нанесенная жителям Шымкента составила более 162 млн тенге. По словам полицейских, интернет-мошенники изобретательны — а потому схемы заработка обновляются с завидной регулярностью.

Горожан призвали не доверять малознакомым людям и не сообщать личные данные посторонним.