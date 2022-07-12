Платные подписки стали головной болью шымкентцев

Платные подписки стали настоящей проблемой современного человечества. Обнаружить их очень тяжело — подписки никак не проявляют себя, но каждый день сумма денег на карточке уменьшается.
Платная подписка стала настоящей головной проблемой рассказывает Аяулым Мухамедияр. Студентка хотела купить услуги астролога на иностранном сайте, но не заметила как стала заложницей ежемесячной подписки. Около года каждый месяц у Аяулым списывались деньги за «услуги» специалиста, которыми она не пользовалась. Пришлось перевыпустить карту, чтобы сохранить свои средства.
»Как-то я хотела купить натальную карту на одном сайте, эта услуга стоила 500 тенге. Мне пришлось привязать карту, но, я не заметила как я подписалась на ежемесячную подписку и каждый месяц у меня списывались деньги. Я не знала как открепить карту, и мне пришлось перевыпустить карту. Такой сайт кажется уже не работает. Но, в такие ситуации попадают не только взрослые, но еще и такие молодые люди, как я», — говорит Аяулым Мухамедияр, жительница г.Шымкента
Заложниками платных подписок люди становятся из-за невнимательности, считают специалисты. Чтобы люди меньше попадались в такие казусные ситуации, психолог Герман Владимиров советует обращаться в правоохранительные органы.
«Когда человек куда-то уже попал и у него списались лишние деньги, почти никто не пишет заявление. Да, это тяжело, говорят якобы полиция не принимает такие заявления. Я говорю, что чаще всего не принимают, потому что вы не можете хорошо донести до следственных отделов. Если все начнут писать о том, что попались в какую-то мошенническую махинацию, то тогда будут результаты. А все стесняются, боятся продемонстрировать тот факт, что они где-то попали. И соответсвенно организации работают дальше», — говорит психолог.
Рост числа интернет-мошенничества и количество их жертв объясняется кризисом, говорят специалисты. А жертвами ежемесячных платных подписок чаще всего становятся пожилые люди. Они легче всего поддаются ярким рекламам на сайтах в интернете или же не могут просто противостоять им. Большинство шымкентцев сталкивались именно с интернет-мошенниками, есть и те, кто обжегся случайно купив онлайн-подписку.
Опрошенные корреспондентом горожане о проблеме знают непонаслышке.
»Я лично не сталкивался с интернет-мошенниками, но мои родственники стали их жертвами. Они прикрепили свою карту на какой-то сайт, и им пришлось потом перевыпускать ее, чтобы сохранить свои деньги»;
»С телефонными мошенниками я столкнулась, звонили, пугали, что на мой счет там кто-то, что-то отправляет, скажите последние цифры. Вот прямо раз 10 выбрали меня»;
»Я лично сама не столкнулась с такими мошенниками, но очень часто слышу про это от своих знакомых»;
«На e-mail приходили разные сообщения, что я якобы что-то выиграла, у меня потом деньги сняли, потом мне пришлось карту поменять», — рассказывают жители Шымкента.
В свою очередь IT специалисты советуют быть осторожными перед тем, как оставлять свои банковcкие реквизиты на подозрительных сайтах и внимательно ознакомиться с условиями подписок.
«Бывает иногда на сайте написана информация, о том что вы подписываетесь на ежемесячную подписку, там маленькими буквами написано и стоит галочка, если вы не заметили эту галочку, то с вас ежемесячно будут списывать деньги, за тем, что вы не пользуетесь. Если вы не можете отписаться от какой-то услуги, из-за которой у вас ежемесячно снимают деньги. Есть несколько способов. Первый — просто заблокировать оплату в своем банковском приложении, второй — вы можете написать в техподдержку сайта с просьбой об отмене платежа, которым вы не пользуетесь», — говорит Григорий Стенькин, IT специалист.
Если вы стали жертвой «принудительных» платных подписок, вернуть деньги практически невозможно, ведь юридически человеку уже оказана услуга и его инициатором являетесь вы. По словам адвоката Евгения Яворского, такую ежемесячную подписку, сложно назвать мошенничеством, разве, что доказав вину этих сайтов на суде.
»Насколько я считаю, нужно посмотреть как фраза будет написана, если она читаема, то человек сам виноват наверное. Если она не читается, то можно попробовать посудиться и поставить вопрос в судебном, либо уголовном порядке. Чтобы сказать «мошенничество», мы должны будем доказать умысел, что вот эта компания умышленно сделала это. Значит, если мы докажем, что например невозможно прочитать человеку с зрением 1, то можно будет доказать», — говорит Евгений Яворский, адвокат.
Между тем правоохранители говорят, что увеличилось и мошенничество в интернете за последние годы. По данным полицейских, аферы в интернете злоумышленники промышляют из других городов Казахстана, и иногда даже из за границы.
»Никогда нельзя верить людям в интернете. Это всегда мошенники. Они могут представляться под другим именем, могут говорить, что они работают в госорганах или же сотрудниками полиции, банка. В таких моментах просим обращаться и звонить в 102″, — говорит Арман Бисенбаев, заместитель начальника ДП г.Шымкента.
Коркем Усибалиева