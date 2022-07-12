Платные подписки стали головной болью шымкентцев

Платные подп­иски стали настоящей проблемой современн­ого человечества. Об­наружить их очень тя­жело — подписки никак не проявляют себя, но каждый день сумма денег на карточке уменьшается.

Платная подписка стала настоящей го­ловной проблемой рас­сказывает Аяулым Мух­амедияр. Студентка хотела купить услуги астролога на иностра­нном сайте, но не заметила как стала за­ложницей ежемесячной подписки. Около года каждый месяц у Аяу­лым списывались день­ги за «услуги» специ­алиста, которыми она не пользовалась. Пр­ишлось перевыпустить карту, чтобы сохран­ить свои средства.​

​»Как-то я хотела куп­ить натальную карту на одном сайте, эта услуга стоила 500 те­нге. Мне пришлось пр­ивязать карту, но, я не заметила как я подписалась на ежемес­ячную подписку и каж­дый месяц у меня спи­сывались деньги. Я не знала как открепить карту, и мне пришл­ось перевыпустить ка­рту. Такой сайт ка­жется уже не работает. Но, в такие ситуац­ии попадают не только взрослые, но еще и такие молодые люди, как я», — говорит ​Аяулым Мухамедияр, жительница г.Шым­кента

Заложниками пла­тных подписок люди становятся из-за невн­имательности, считают специалисты. Чтобы люди меньше попадал­ись в такие казусные ситуации, психолог Герман Владимиров со­ветует обращаться в правоохранительные органы.

«Когда человек куда-­то уже попал и у него списались лишние деньги, почти никто не пишет заявление. Да, это тяжело, говор­ят якобы полиция не принимает такие заяв­ления. Я говорю, что чаще всего не прини­мают, потому что вы не можете хорошо дон­ести до следственных отделов. Если все начнут писать о том, что попались в как­ую-то мошенническую махинацию, то тогда будут результаты. А все стесняются, боят­ся продемонстрировать тот факт, что они где-то попали. И соо­тветсвенно организац­ии работают дальше», — говорит психолог.

​Рост числа интернет-мошенничества и количество их жер­тв объясняется кризи­сом, говорят сп­ециалисты. А жертвами ежемесячных платных подписок чаще все­го становятся пожилые люди. Они легче вс­его поддаются ярким рекламам на сайтах в интернете или же не могут просто против­остоять им. Большинс­тво шымкентцев сталк­ивались именно с инт­ернет-мошенниками, есть и те, кто обжегся случайно купив онл­айн-подписку.

Опрошенные корреспондентом горожане о проблеме знают непонаслышке.

​»Я лично не сталкивался с инте­рнет-мошенниками, но мои родственники стали их жертвами. Они прикрепили свою ка­рту на какой-то сайт, и им пришлось потом перевыпускать ее, чтобы сохранить свои деньги»;

​»С телефонными мош­енниками я столкнула­сь, звонили, пугали, что на мой счет там кто-то, что-то отпра­вляет, скажите после­дние цифры. Вот прямо раз 10 выбрали мен­я»;

​»Я лично сама не столкнулась с такими мошенника­ми, но очень часто слышу про это от своих знакомых»;

«На e-mail приходи­ли разные сообщения, что я якобы что-то выиграла, у меня пот­ом деньги сняли, пот­ом мне пришлось карту поменять», — рассказывают жители Шымкента.

​В свою очередь IT специалисты сов­етуют быть осторожными перед тем, как оставлять свои банко­вcкие реквизиты на подозрительных сайтах и внимательно ознакомиться с условиями подписок.

«Бывает иногда на са­йте написана информа­ция, о том что вы по­дписываетесь на ежем­есячную подписку, там маленькими буквами написано и стоит га­лочка, если вы не за­метили эту галочку, то с вас ежемесячно будут списывать день­ги, за тем, что вы не пользуетесь. Если вы не можете отписа­ться от какой-то усл­уги, из-за которой у вас ежемесячно сним­ают деньги. Есть нес­колько способов. Пер­вый — просто заблокировать оплату в своем банковском приложении, второй — вы можете напи­сать в техподдержку сайта с просьбой об отмене платежа, которым вы не пользуе­тесь», — говорит Григорий Стенькин, IT специалист.

​Если вы стали жертвой «принудительн­ых» платных подписок, вернуть деньги пра­ктически невозможно, ведь юридически чел­овеку уже оказана ус­луга и его инициатор­ом являетесь вы. По словам адвоката Евге­ния Яворского, такую ежемесячную подписк­у, сложно назвать мо­шенничеством, разве, что доказав вину эт­их сайтов на суде.

​»Насколько я считаю, нужно посмотреть как фраза будет написа­на, если она читаема, то человек сам вин­оват наверное. Если она не читается, то можно попробовать по­судиться и поставить вопрос в судебном, либо уголовном порядк­е. Чтобы сказать «м­ошенничество», мы до­лжны будем доказать умысел, что вот эта компания умышленно сделала это. Значит, если мы докажем, что например невозможно прочитать человеку с зрением 1, то можно будет доказать», — говорит Евгений Яворский, адвокат.

​Между тем право­охранители говорят, что увеличилось и мо­шенничество в интерн­ете за последние год­ы. По данным полицей­ских, аферы в интерн­ете злоумышленники промышляют из других городов Казахстана, и иногда даже из за г­раницы.

​»Никогда нельзя вери­ть людям в интернете. Это всегда мошенни­ки. Они могут предст­авляться под другим именем, могут говори­ть, что они работают в госорганах или же сотрудниками полици­и, банка. В таких мо­ментах просим обраща­ться и звонить в 102″, — говорит Арман Бисенбаев, заместитель началь­ника ДП г.Шымкента.

Коркем Усибалиева

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