Пожар произошел на территории Дендропарка

Сухая трава загорелась на территории Дендропарка. Площадь пожара составила 0,25 га, передает OTYRAR.

Инцидент произошел 19 июля в 18:55. На данный момент пожар полностью ликвидирован.

«Первые пожарные подразделения, прибывшие на место происшествия, установили, что на территории парка горит сухая трава. Пожар локализован в 19.25, полностью потушен в 19.31. Площадь пожара составила 0,25 га, в тушении задействованы 24 сотрудника и 5 единиц техники Службы пожаротушения ДЧС г. Шымкент»,- сообщили в ДЧС Шымкента.

В ведомстве также пояснили, что пострадавших и погибших в пожаре нет. Поскольку территория дендропарка не очищена от сухой травы, ответственные лица понесут административную ответственность в соответствии с пунктом 2 статьи 410 КоАП РК.