Проблемы шымкентцев выслушали представители фонда «Народу Казахстана»

В Шымкенте прошла национальная благотворительная конференция организованная общественным фондом «Народу Казахстана».

Представители общественного фонда «Народу Казахстана» встретились с руководителями благотворительных организаций, экспертами и общественностью в Шымкенте. Было много предложений. Сред них — повышение квалификации школьных психологов, которые напрямую занимаются с подростками. Данияр Сейтжанов, руководитель общественного фонда, поднял вопрос выявления и реабилитации детей с аутизмом.

«Значительный ежегодный прирост детей с аутизмом. От фонда «Казахстан Халкына» мы хотели финансовой помощи, чтобы эти финансовые средства доставались тем, кто знает как работать с этими детьми«, — говорит Данияр Сейтжанов, руководитель фонда «Альянс родителей детей с аутизмом» по г. Шымкенту.

Фондом реализуются 10 благотворительных программ и проектов. Восемь из них направлены на оказание медицинской помощи, один ориентирован на улучшение условий для занятия спортом детей из сел, еще одна программа предусматривает выделение образовательных грантов для абитуриентов из сельских школ и студентов из социально уязвимых слоев населения. Сейчас специалисты приступили к разработке новой дополненной концепции и проспекта.

«Нам необходимо было собрать предложения, необходимые вопросы и проблемы, которые присутствуют в городе Шымкенте. Мы собираем от них проекты и программы, которые будем включать в этот проспект«, — говорит Ляззат Чингисбаева, заместитель Председателя правления фонда «Народу Казахстана».

Представители общественного фонда «Народу Казахстана» и первый заместитель акима города Шымкента Шынгыс Мукан заключили меморандум о дальнейшем сотрудничестве. Итогом встреч с общественностью по всей стране станет Конференция национальной благотворительности, которую планируется провести осенью в столице.