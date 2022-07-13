Протестующим работникам ТОО «Акжол» начали выдавать зарплаты

Процесс пошел. Заработную плату, которую работники строительной компании не видели с марта месяца, уже начали выдавать. Правда, пока, частями.

Об этом корреспонденту OTYRAR рассказал адвокат ТОО «Акжол» Евгений Яворский. По его словам, сразу после того, как СМИ придали огласке данный инцидент, местные власти пообещали решить вопрос. Деньги за проделанные работы по строительству дорог поступили на счет компании частично.

«Деньги уже начали выдавать, в акимате нам пояснили, что все выплаты будут произведены. Ждем«, — сказал Евгений Яворский адвокат.

В городском акимате заверили, никто без денег не останется. Сумму 232 млн выплатят полностью, как только закончится судебный процесс между акиматом и строительной компанией.

«Сейчас мы не можем выплатить сумму полностью, сейчас идет судебный процесс, как завершатся все процедуры, все деньги компании ТОО «Акжол» мы выплатим», — сказал Нурбол Турашбеков аким г. Туркестана.

Напомним, 11 июля в Туркестане сотни рабочих крупной строительной компании ТОО «Акжол» вышли на акцию протеста, требуя выплаты заработной платы. Адвокат Евгений Яворский заявил, что 752 человека не могут добиться положенных выплат от государства.