Работники строительной компании в Туркестане требуют выдать им зарплаты

В Туркестане сотни рабочих крупной строительной компании вышли на акцию протеста, требуя выплаты заработной платы, передает OTYRAR.

Как сообщил адвокат Евгений Яворский, более 700 рабочих ТОО «Акжол» не могут добиться положенных выплат от государства. Как уверяют собравшиеся рабочие, заработную плату люди не получали с марта месяца.

«Работники ТОО «Акжол», а именно 752 человека за март, апрель, май, июнь не получили свои честно заработанные деньги. Эта ситуация возникла из-за того, что руководство региона не совсем правильно осуществляет свою прямую функциональную деятельность. Прошу Президента разобраться в этом деле, так как непринятие каких-либо мер могут спровоцировать никому ненужные последствия. Сегодня около 300 человек собрались у предприятия с требованием о выплате зарплаты. Деньги за фактически выполненные работы не выплачивают не из-за того что нет денег, а из-за того что имеет место системной ошибки«, — сказал Евгений Яворский.

К слову, ТОО «Ак жол» является одной из самых крупных строительных компаний с внушительным стажем работы. В регионе компания занималась строительством дорог и домов.

Корреспондент OTYRAR обратился в городской акимат за разъяснениями. Мы следим за развитием событий.