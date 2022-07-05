Руководство дендропарка прокомментировало информацию о продажи земель

Накануне информационное пространство потрясла очередная новость, касающаяся деятельности акима Шымкента Мурата Айтенова.

Камнем преткновения стала жемчужина южного мегаполиса — Дендропарк, а точнее его площадь. В социальных сетях юрист Бахытжан Базарбек заявил, что дендропарк будучи государственным коммунальным казенным предприятием в 2021 году неожиданно перешел на баланс Управления строительства Шымкента. Ситуацию прокомментировало руководство дендропарка.

«В 2021 году, когда в парке строились велодорожки, постановлением акима города объект был передан во временное ведение управления строительства города Шымкента. После завершения работ дендропарк был снова возвращен на баланс управления по развитию городской комфортной среды. Это случилось в апреле этого года», — рассказал Н. Сахов, заместитель директора Дендропарка.

Далее со слов юриста Бахытжана Базарбека, территория дендропарка при ее создании, а это в 1979 году, составляла 150 гектаров. По некоторым данным, в 79-ом «зеленый уголок» раскинулся на площади 140 гектаров. После, уже в 2018 и 2019 годах территория дендропарка значилась как 120 га, и при неизвестных причинах, его площадь на сегодняшний день «сузилась» до 117 гектаров, говорит Бахытжан Базарбек. Оставшиеся вне поля зрения участки якобы были отданы на строительство элитных коттеджей.

«Сейчас дендропарк – а это государственное коммунальное предприятие — находится в ведомстве управления по развитию городской комфортной среды. Что касается территории парка, то и в 2019, и в 2020, и в 2021, и в 2022 годах его территория, согласно, документам, не изменялась — как было 117 га, так и осталось. Поэтому спешу заверить горожан, что никаких земель под строительство частных объектов передано не было и информация в социальных сетях не соответствует действительности», — прокомментировал заместитель директора дендропарка имени А. Аскарова Н. Саханов.

В догонку устным комментариям руководство дендропарка поделилось планом земельного участка с указанием его площади на момент конца 2019 года и за 2021 год. В документах официально его площадь значится как 117, 0400 га.

Далее предоставили план земельного участка на 2021 год.

По документам мы видим, что площадь парка не менялась с конца 2019 года.

Тем временем, юрист Бахытжан Базарбек подал заявление в Департамент по управлению земельными ресурсами Шымкента и КУЗР МСХ на предмет проведения проверки законности принятых постановления акима Шымкента и установления фактов и обстоятельств отчуждения земельных участков дендропарка.