Сбытчиков наркотиков задержали в Шымкенте

Около 7 кг наркосодержащих веществ нашли в южном мегаполисе.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП г. Шымкент в ходе оперативно-профилактического мероприятия “Карасора-2022” задержали троих мужчин, занимавшихся хранением и сбытом наркотических средств в крупном размере.

Двое из них задержаны в микрорайоне Достык. У них изъяты два полиэтиленовых пакета с наркотиками.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в жилом массиве Кайнар булак полицейские задержали еще одного мужчину, у которого обнаружен мешок с наркотическим веществом.

Согласно заключению экспертизы, изъятое является “сушеной марихуаной» общим весом 7 кг 188 гр.

Следует отметить, что задержанные ранее привлекались к уголовной ответственности и были судимы.

В настоящее время проводится до судебное расследование. Подозреваемые под стражей.