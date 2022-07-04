Шымкентцы могут регистрировать бизнес онлайн, не выходя из дома

-
Редактор
-
33

В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент рассказали, о том, как получить госуслуги по государственной регистрации юридических лиц онлайн.

Это одни из самых востребованных госуслуг в Казахстане.

Чтобы сделать процедуру менее затратной и оперативной, юридическому лицу не надо обращаться в ЦОН. Особенно, когда дело касается регистрации субъектов малого и среднего бизнеса, перерегистрации или ликвидации коммерческих юридических лиц. Все это можно сделать через портал eGov.

Госкорпорацией осуществляются следующие электронные услуги:

-Первичная регистрация субъектов малого и среднего бизнеса;
-Перерегистрация коммерческих юридических лиц, в случае изменения наименования и ввода в состав нового участника,
-Ликвидация юридических лиц, их филиалов и представительств;
-Изменение места нахождения юридического лица, относящегося к субъекту частного предпринимательства, филиала (представительства), за исключением акционерного общества, филиала (представительства);

На сегодняшний день изменение руководителя юридического лица является самой распространенной и востребованной услугой.

1)Изменение руководителя (назначении руководителя, назначении исполняющего обязанности руководителя, назначении управляющего имуществом и деятельностью юридического лица, отстранении от должности руководителя);

Данная услуга должна предусматривать следующие подуслуги:

1)Назначение руководителя юридического лица за исключением государственного учреждения. Заявление подается на ПЭП назначаемым руководителем или единственным участником ЮЛ. В случае участников более одного согласовывается с председателем и секретарем общего собрания уполномоченного органа или с единственным участником ЮЛ (в случае, если заявление подано назначенным им руководителем). Заявление подписывается заявителем. Услуга оказывается в автоматическом режиме.

2)Назначение банкротного, реабилитационного или временного управляющего. Назначение управляющего производится в случае необходимости проведения реабилитационной процедуры, принудительной ликвидации или банкротства ЮЛ по решению судебного органа. Заявление подается на ПЭП назначаемым руководителем с вложением сканированной копии в формате pdf приказа о его назначении. Заявление подписывается заявителем. Услуга оказывается с участием регистратора по месту нахождения ЮЛ.

3)Назначение доверительного управляющего наследством. Доверительный управляющий наследством юридического лица назначается нотариусом. Назначение производится в случае, если руководителем и единственным учредителем ЮЛ является ФЛ, которое в ГБД ФЛ имеет статус умершего, безвестно отсутствующего или без вести пропавшего. Заявление может быть подано назначенным доверительным управляющим наследства или нотариусом, оформившим свидетельство о назначении доверительного управляющего, с вложением сканированной копии в формате pdf свидетельства о назначении доверительного управляющего наследством. Услуга оказывается с участием регистратора по месту нахождения ЮЛ.

4)Назначение руководителя филиала (представительства). Заявление подается на ПЭП руководителем головной организации и подписывается им.

5)Назначение и.о. руководителя юридического лица, филиала, представительства, замещающего руководителя на время его отсутствия.

Добавим, что госкорпорация «Правительство для граждан» оказывает более 600 государственных услуг.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА