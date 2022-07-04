Шымкентцы могут регистрировать бизнес онлайн, не выходя из дома

В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент рассказали, о том, как получить госуслуги по государственной регистрации юридических лиц онлайн.

Это одни из самых востребованных госуслуг в Казахстане.

Чтобы сделать процедуру менее затратной и оперативной, юридическому лицу не надо обращаться в ЦОН. Особенно, когда дело касается регистрации субъектов малого и среднего бизнеса, перерегистрации или ликвидации коммерческих юридических лиц. Все это можно сделать через портал eGov.

Госкорпорацией осуществляются следующие электронные услуги:

-Первичная регистрация субъектов малого и среднего бизнеса;

-Перерегистрация коммерческих юридических лиц, в случае изменения наименования и ввода в состав нового участника,

-Ликвидация юридических лиц, их филиалов и представительств;

-Изменение места нахождения юридического лица, относящегося к субъекту частного предпринимательства, филиала (представительства), за исключением акционерного общества, филиала (представительства);

На сегодняшний день изменение руководителя юридического лица является самой распространенной и востребованной услугой.

1)Изменение руководителя (назначении руководителя, назначении исполняющего обязанности руководителя, назначении управляющего имуществом и деятельностью юридического лица, отстранении от должности руководителя);

Данная услуга должна предусматривать следующие подуслуги:

1)Назначение руководителя юридического лица за исключением государственного учреждения. Заявление подается на ПЭП назначаемым руководителем или единственным участником ЮЛ. В случае участников более одного согласовывается с председателем и секретарем общего собрания уполномоченного органа или с единственным участником ЮЛ (в случае, если заявление подано назначенным им руководителем). Заявление подписывается заявителем. Услуга оказывается в автоматическом режиме.

2)Назначение банкротного, реабилитационного или временного управляющего. Назначение управляющего производится в случае необходимости проведения реабилитационной процедуры, принудительной ликвидации или банкротства ЮЛ по решению судебного органа. Заявление подается на ПЭП назначаемым руководителем с вложением сканированной копии в формате pdf приказа о его назначении. Заявление подписывается заявителем. Услуга оказывается с участием регистратора по месту нахождения ЮЛ.

3)Назначение доверительного управляющего наследством. Доверительный управляющий наследством юридического лица назначается нотариусом. Назначение производится в случае, если руководителем и единственным учредителем ЮЛ является ФЛ, которое в ГБД ФЛ имеет статус умершего, безвестно отсутствующего или без вести пропавшего. Заявление может быть подано назначенным доверительным управляющим наследства или нотариусом, оформившим свидетельство о назначении доверительного управляющего, с вложением сканированной копии в формате pdf свидетельства о назначении доверительного управляющего наследством. Услуга оказывается с участием регистратора по месту нахождения ЮЛ.

4)Назначение руководителя филиала (представительства). Заявление подается на ПЭП руководителем головной организации и подписывается им.

5)Назначение и.о. руководителя юридического лица, филиала, представительства, замещающего руководителя на время его отсутствия.

Добавим, что госкорпорация «Правительство для граждан» оказывает более 600 государственных услуг.