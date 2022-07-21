Служебная собака не пустила в Казахстан иностранца с наркотиками

Служебная собака «Марика» помогла полицейским задержать иностранца с наркотиками на границе Казахстана и Узбекистана.

Сарыагашская районная полиция задержала гражданина Узбекистана, который пытался пронести наркотические вещества через приграничный контрольно-пропускной пункт «Жибек жолы».

Так, при пересечении границы на иностранца, управлявшего автомашиной марки «Daewoo Nexia», сработала служебная собака.

В результате, обыска под двигателем автомобиля полицейские обнаружили пакет с содержимым, похожим на наркотическое средство. Изъятый пакет с содержимым сотрудники полиции направили на экспертизу.

Согласно заключению, изъятое у иностранца наркотическое вещество оказалось «марихуаной».

В настоящее время подозреваемый взят под стражу, проводится досудебное расследование.