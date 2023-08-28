Сколько вы тратите на походы по кафе и ресторанам?

Сколько жители мегаполисов тратят на еду в кафе и ресторанах?

По данным аналитиков, в прошлом году, алматинцы на походы в рестораны в среднем тратили около 8 тысяч тенге, при этом самый большой средний чек был в декабре, в период корпоративов.

Жители Астаны тратили в среднем даже меньше, всего 6 тысяч тенге. Спустя год цены на услуги кафе и ресторанов значительно выросли, в среднем на 15%. Так, в Шымкенте, теперь, средний чек в ресторане составляет 10-12 тысяч тенге.

«Есть рестораны и эконом класса, 7-8, единицы где на человека 20 тысяч. Цены растут, приходится теми или иными продуктами заменять блюда в любом случае подстраиваться под рынок», — говорит Нурбол Ергешов менеджер ресторана.

Особенно выросли цены на импортный алкоголь, так как подорожали акцизы. Рестораторы говорят, гости при выборе блюд и напитков ориентируются на свой кошелек.

По словам президента национальной ассоциации предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса, цены растут из за дорогих продуктов, которые используют для приготовления блюд.

«Наша ассоциация выступает за то, чтобы сделать возможность фермерам напрямую работать с заведениями, ресторанами, напрямую выступать без посредников, тем самым это поможет снизить цены в ресторанах, если же того не произойдет цены будут дорожать», — говорит Игорь Копайлов президент национальной ассоциации предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса.

Все больше казахстанцы пользуются доставкой. Средний чек на человека в этом случае составляет около 5 тысяч тенге.