Угрожавший девушке ножом в мкр Нурсат задержан полицией

Полиция Шымкента задержала парня, который ранее пытался напасть на девушку в коротких шортах в микрорайоне Нурсат, сообщает OTYRAR.

Им оказался житель Шымкента 2000 года рождения.

Напомним, в социальной сети распространилась видеозапись, на которой неизвестный угрожал молодой девушке ножом. В целях установления подозреваемого в совершении данного преступления стражи порядка провели оперативно-розыскную меру. Опросили всех свидетелей, посмотрели видеокамеры.

«В результате оперативных действий сотрудников полиции, проведения круглосуточной розыскной работы с помощью видеокамер подозреваемый был установлен и задержан по месту жительства. В настоящее время в отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 263 «Хулиганство» УК РК«, — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.