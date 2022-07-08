Университет MIRAS приглашает абитуриентов

Абитуриент-2022. Университет MIRAS предлагает выпускникам, желающим продолжить образование в высшем учебном заведении и поступающим в магистратуру, отличные условия.

Цены доступные: бакалавриат 300 тысяч тенге, магистратура 390 тысяч. Предусмотрены 15 различных скидок. Университет MIRAS — первое высшее учебное заведение, внедрившее технологию кредитного обучения. За 25 лет вуз подготовил 30 тысяч специалистов.

О льготах для абитуриентов и образовательных программах говорит руководство университета MIRAS. В высшем учебном заведении, с 25-летней историей, готовят новое поколение специалистов в сфере педагогики, искусства, IT, управления бизнесом и туризма: 24 образовательных направления бакалавриата и 8 — магистратуры!

Марат Мамраимов, ответственный секретарь приемной комиссии университета Miras:

«Стоимость обучения по бакалавриату 300 тыс. тенге, по направлению магистратуры — 390 тыс. тенге. То есть составляет 30 процентов государственного образовательного заказа. Абитуриентам из малообеспеченных семей, инвалидам первой и второй групп, сиротам, полусиротам, отличникам учебы и спортсменам, достигшим высоких результатов предоставляется скидка от 10-100%».

Приёмные комиссии университета MIRAS расположены в здании на пересечении проспекта Тауке хана и Бауыржана Момышулы; напротив Гаранта по улице Байтурсынова и в головном офисе по ул. Сапак датка, 2 и в здании по улице Иляева. Документы на бакалавриат принимают до 25 августа, в магистратуру — до 28-го. В университете есть военная кафедра. Иногородним студентам вуз предоставляет места в общежитии.

Евгения АН, вице-президент по развитию университета MIRAS:

«Касательно вопроса лицензирования, проверки, проходили в 2020 году. Это стандартная процедура, каждые 3-5 лет каждый университет проходит проверку. По мнению комиссии были выявлены нарушения, мы с ними не согласились и подали в суд. На сегодня все судебные процессы закончились в пользу вуза, было доказано, что нарушений у нас не было. Лицензия у вуза сохранилась».

Образовательная деятельность университета полностью автоматизирована: работает от мобильных телефонов и стационарных компьютеров. Университет MIRAS включен в рабочую группу Министерства образования и науки по реформированию онлайн образования.

Динара Ешенкулова, менеджер ОП Сектор педагогики и психологии, дефектологии универститета MIRAS:

«В рейтинге «Атамекен» образовательная программа «Педагогика и методика начального обучения» университета Miras заняла 15-е место из 31-го по всему Казахстану. Это очень хороший показатель. Учебная программа составлена с учетом предложений работодателей».

В университете MIRAS, уверяет руководство, созданы все условия для обучения и отдыха студентов. Есть компьютерные классы, лаборатории, оснащенные современным оборудованием, два тренажерных зала и бассейн. В университете функционирует Центр обслуживания студентов.

Лицензия № АБ 0137422 выдана МОН РК 3.02.2010 г