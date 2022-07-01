В Шымкенте могут появиться LRT и BRT

Шымкенту необходим альтернативный транспорт. Об этом заявил сегодня Мурат Айтенов на брифинге в столице.

К концу подошел двухчасовой брифинг Службы центральных коммуникаций в Нур-Султане. Аким Шымкента отчитался о проделанной работе и ответил на все интересующие журналистов вопросы.

Айтенов рассказал, что на сегодняшний день вносятся изменения в генеральный план города, который был утвержден еще в 2012 году.

Сейчас в городе проживает свыше одного миллиона человек, численность мегаполиса растет с каждым днем. Поэтому нужен альтернативный вид транспорта, говорит глава города. Это могут быть LRT и BRT. Какой из них будет реализован, зависит от бюджета и от предложения инвесторов.

«Сейчас готовятся чертежи LRT и BRT. Как это будет подключено в дальнейшем, этот вопрос обсудим с правительством. Тем не менее мы будем рассматривать возможность привлечения инвесторов для внедрения LRТ. Пока сейчас что-то говорить рано. Мы дали срок месяц- чтобы горожане тоже могли внести свои предложения«, — говорит Айтенов.

Справочно: BRT — cкоростной автобусный транспорт, LRT — система легкорельсового транспорта.