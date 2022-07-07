Жертвами шымкентской мошенницы стали как минимум 40 человек

Потерпевшим злоумышленница обещала квартиры и деньги на поддержку бизнеса.

На уловки серийной мошенницы повелись как минимум 40 человек из Шымкента и Туркестанской области. Все они отдавали разные суммы денег лишь бы получить желаемое быстро и без лишних движений.

Вскрыть преступную деятельность удалось после того, как в полицию обратилась одна из пострадавших. Она рассказала, что лишилась 9 млн тенге, поверив на слово малознакомой женщине. За эту сумму мошенница обещала квартиру по госпрограмме, но в итоге скрылась.

Полицейские в ходе расследования выяснили, что имеют дело с серийной мошенницей- от ее рук за полтора пострадали как минимум 40 человек. Помимо квартиры, некоторым из них женщина обещ­ала и деньги от госу­дарства для поддержки бизнеса.

Таким образом у доверчивых граждан мошенница собрала почти 40 млн тенге. Подозреваемую задержали, ею оказалась жительница города.

В настоящее время уг­оловное дело с обвин­ительным актом напра­влено в суд.