2-летний ребенок выпал из окна многоэтажки в Шымкенте

Ребенок 2020 года рождения, выпал из окна 2-этажа и госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии, передает OTYRAR.

Сегодня в два часа дня поступило сообщение от службы скорой помощи «103». В микрорайоне Туран Каратауского района в 5-этажном многоквартирном жилом доме, выпавший из окна 2 этажа ребенок 2020 года рождения госпитализирован в городскую больницу (состояние тяжелое).

Ребенок остался без присмотра родителей. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

С начала года в Шымкенте это 4 случай, во всех случаях дети остались без присмотра. В прошлом году за этот отчетный период произошло 7 происшествий, связанных с падением детей.