70% разводов в Шымкенте инициируют женщины

С начала этого года в городе развелось более 1000 пар. Но благодаря медиаторам 700 семей смогли отказаться от рокового шага и сохранили брак.

С начала года в Шымкенте было заключено 3515 браков. В то же время 1120 супружеских пар подали на развод. Маржан, мать четверых детей, одна из тех женщин, кто предпочёл неудачному браку одиночество. С мужем женщина прожила 15 лет, но однажды её терпению подошёл конец.

«Когда я выходила замуж не знала что моя жизнь так сложится. Мой муж был единственным ребёнком в семье и днём и ночью звонил телефон, и свекровь просила быстрее приходи мне плохо, ко мне едет скорая помощь. Когда бы не позвонил телефон днём или ночью, он поднимался и уходил. Потом я узнала, что у него кто-то ещё был на стороне, и тогда я больше не стала терпеть и подала на развод», — рассказывает Маржан, жительница г. Шымкента

Сегодня в стране действует республиканский совет медиации, главная задача которого примирение супругов стоящих на грани развода. По словам судей-медиаторов, 70 процентов обратившихся в суд — женщины. В ходе рассмотрения заявлений выяснилось, что большинство из них пришли к мысли о разводе из-за тяжёлого материального положения или вмешательства родственников в семейную жизнь.

«В большинстве случаев супруги разводятся из-за материальных проблем, мужчина например не работает или мало зарабатывает. Это одна из причин распада семей. Другая немаловажная причина разводов вмешательство в семейные дела родственников супругов. Это мы наблюдали часто. Прежде чем принять решение, мы опрашиваем супругов, что послужило причиной развода, выясняем все обстоятельства. Но наша главная задача не развести семейные пары, а постараться примирить их, избежать развода. Чтобы дети воспитывались в полной семье. В этом направлении мы и работаем»,- говорит судья Енбекшинского районного суда Еркин Отарбаев.

С начала этого года было подано около 2 тысяч заявлений на развод. Из них 600 отозвали свои заявления в результате взаимного примирения. Ещё 70 семей сохранились благодаря разъяснительной работе медиаторов.

«Заявления к нам поступают в электронном виде. Сейчас все связано с цифровыми технологиями. Мы видим к какому судье поступит то или иное дело и можем оценить работу судьи. Стоит отметить, что в Верховном Суде РК имеется нормативное постановление о заключении брака. В нем были заложены изменения. Там сказано, что в течение 5 дней нужно привезти и сдать оригинал документа о заключении брака. Только после того, как вы сдадите этот документ, заявка на развод будет запущена в производство. Поэтому время до принятия окончательного решения есть, и судья может с обоими супругами поговорить», — поясняет Еркин Отарбаев, судья Енбекшинского районного суда.

В прошлом году на развод было подано более 3 тыс. заявлений, из них 2 070 с нарушением законной процедуры. В этом году показатель повторяется. А это в два раза больше, чем в 2020 году.