Чиновники Шымкента провели два часа в СИЗО

Сотрудников нескольких управлений привезли в СИЗО Шымкента.

В третьем мегаполисе продолжаются экскурсии в СИЗО для госслужащих. Инициатор Антикоррупционная служба Шымкента.

Для профилактики их приводят за решетку, чтобы они смогли увидеть своими глазами, к чему приводит коррупция и нарушение закона. К слову, с момента начала подобных экскурсий коррупционные факты продолжают регистрировать.

Попасть за решетку на два часа — такую экстремальную экскурсию периодически устраивают для чиновников Шымкента. Чтобы полностью могли погрузиться в атмосферу, сотрудников нескольких управлений ведут строем.

Гостям показали место, где заключенные отдыхают и могут подышать свежим воздухом. Зрелище не из приятных, говорят госслужащие. Многие паникуют и стараются быстрее идти вперед, но экскурс продолжается.

В антикоррупционной службе Шымкента говорят — экскурсии будут проводить регулярно. Чтобы те, кто сейчас на службе знали и понимали, до чего может довести коррупция.

Несмотря на такие походы, факты коррупции среди чиновников все-же есть. Однако на вопрос есть ли среди задержанных те, кто уже побывал на подобной экскурсии, нам не ответили.